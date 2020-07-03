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    03 июля 2020, 18:19

    Американские ученые пытались создать машину из «Мира дикого Запада» и стали участниками скандала

    Дарья Морозова

    Ученые из США подверглись жесткой критике во время изобретения искусственного интеллекта, который определяет криминальные наклонности людей по фото. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Wired.

    Американцы раскритиковали программу, которая предсказывает поведение человека, как в сериале «Мир дикого Запада». По их мнению, автоматическое определение преступности основано на уже совершенных преступлениях, зафиксированных в судебной системе. В результате журнал Springer Nature не захотел публиковать материал об изобретении ученых.

    Ранее американские медики выявили точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий. Исследование провели на лабрадорах-ретриверах. Исследователи использовали так называемые эпигенетические метки — короткие молекулы, которые управляют считываемостью генов и присутствуют на ДНК. По мере старения организма количество таких меток увеличивается. Выяснилось, что псы стремительно стареют в первые четыре года жизни. К концу этого периода их возраст равен 50 годам человека. Затем процесс старения замедляется.