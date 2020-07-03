Американские ученые пытались создать машину из «Мира дикого Запада» и стали участниками скандала

Американцы раскритиковали программу, которая предсказывает поведение человека, как в сериале «Мир дикого Запада». По их мнению, автоматическое определение преступности основано на уже совершенных преступлениях, зафиксированных в судебной системе. В результате журнал Springer Nature не захотел публиковать материал об изобретении ученых.

Ранее американские медики выявили точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий. Исследование провели на лабрадорах-ретриверах. Исследователи использовали так называемые эпигенетические метки — короткие молекулы, которые управляют считываемостью генов и присутствуют на ДНК. По мере старения организма количество таких меток увеличивается. Выяснилось, что псы стремительно стареют в первые четыре года жизни. К концу этого периода их возраст равен 50 годам человека. Затем процесс старения замедляется.