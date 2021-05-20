Американские ученые показали на видео, как рождаются звезды

Ученые Северо-Западного университета США показали, как рождаются звезды. Они смогли смоделировать процесс их образования с помощью инструмента STARFORGE — с его помощью люди смогут за 1,5 минуты увидеть то, что занимает миллионы лет.

Ученые Северо-Западного университета США опубликовали видео, на котором показали процесс рождения звезд. В реальности он длится миллионы лет, но астрофизики смогли уместить его в 1,5 минутный ролик. Смоделировать самый реалистичный на сегодняшний день процесс получилось с помощью инструмента STARFORGE .

Один из авторов проекта Майкл Грудич рассказал, что симуляция изображает формирование звезды из массивного молекулярного облака. При этом ученые учли различные явления, которые на него влияют — в том числе радиация и галактические ветры.

«Другие модели симулируют состояние только небольшого участка газового облака, в котором формируются звезды, а не всего облака в высоком разрешении. Мы упускаем из виду множество факторов, влияющих на состояние звезды, не видя всей картины», — рассказал Грудич журналу Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В апреле телескоп «Хаббл» смог сфотографировать туманность Вуаль — огромный остаток сверхновой, который находится в созвездии Лебедя. Благодаря обработке на снимке появились мелкие детали — тонкие нити ионизированного газа.