Американские ученые оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Группа микробов со дна океана недалеко от Австралии вернулась к жизни после манипуляций ученых из США. Предполагается, что возраст микроорганизмов составляет более 100 миллионов лет.

Ранее ученым удавалось оживить микробов, которым было максимум 15 миллионов лет, передает издание Science Magazine.

Новые данные позволяют сделать вывод, что микробы могут выживать даже в самых неблагополучных условиях. А при улучшении условий возвращаться к размножению и питанию. Это значит, что микроорганизмы могут долго сохранять жизнеспособность на других планетах Солнечной системы.

«Выживание в условиях энергетических ограничений является широко распространенной особенностью», — рассказал микробиолог Кеннет Нилсон.

Ученые обнаружили древних микробов в толще отложений в океане недалеко от Австралии. Микроорганизмы погибли, а точнее, впали в некий анабиоз, из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Их поместили в специальные колбы с питательными смесями почти на полтора года. Уже к началу третьего месяца испытаний микроорганизмы начали размножаться.