Американские ученые нашли древнее озеро подо льдами Гренландии

По информации специалистов, возраст обнаруженного водоема может быть равен сотням тысяч лет. Осушение бассейна случилось давно. В настоящее время дно озера покрывают осадочные отложения из рыхлых пород. Оно скрыто подо льдом, пишет ИА Nation News.

Как считают специалисты, озеро появилось задолго до формирования ледяного панциря в регионе. Эксперты предположили, что здесь могли сместиться коренные породы.