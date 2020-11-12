Американские ученые нашли древнее озеро подо льдами Гренландии
Ученые из Колумбийского университета нашли остатки высохшего древнего озера подо льдами Гренландии, сообщил журнал Earth and Planetary Science Letters.
По информации специалистов, возраст обнаруженного водоема может быть равен сотням тысяч лет. Осушение бассейна случилось давно. В настоящее время дно озера покрывают осадочные отложения из рыхлых пород. Оно скрыто подо льдом, пишет ИА Nation News.
Как считают специалисты, озеро появилось задолго до формирования ледяного панциря в регионе. Эксперты предположили, что здесь могли сместиться коренные породы.