Американские ученые клонировали умершую 22 года назад лошадь Пржевальского
В США клонировали лошадь Пржевальского, умершую более 20 лет назад. На протяжении всего времени ее гены хранили в морозильной камере. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на зарубежное издание.
Отмечается, что животное скончалось в 1998 году — 22 года назад.
«Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года. Жеребец был записан под племенным номером 615 (SB615) и был известен в зоопарке как Купорович» — рассказали в организации.
Жеребенок по кличке Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии.
Биологи подчеркнули, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет.