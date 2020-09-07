Американские ученые клонировали умершую 22 года назад лошадь Пржевальского

Отмечается, что животное скончалось в 1998 году — 22 года назад.

«Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года. Жеребец был записан под племенным номером 615 (SB615) и был известен в зоопарке как Купорович» — рассказали в организации.

Жеребенок по кличке Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии.

Биологи подчеркнули, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет.