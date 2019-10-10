Американские ученые изобрели жидкий металл

Ведущий исследователь проекта, доктор Кристофер Табор рассказал, что проект стартовал в прошлом году и разрабатывался на средства, выделенные для фундаментальных исследований Управления научных исследований ВВС США.

«Это то, чего нет на рынке сегодня, поэтому мы очень рады представить это миру и распространить информацию», — заявил Табор.

По его словам, жидкий металл можно будет использовать в электронике, интегрировать в одежду с длинным рукавом. Материал также можно использовать для передачи энергии через рубашку и по всему телу таким образом, чтобы изгиб локтя или вращение плеча не изменяли передаваемую мощность. Изобретение назвали полимеризованными жидкометаллическими сетями.