Американские ученые: для сердца могут быть вредны полеты в космос

По данным издания, во время космических полетов у астронавтов увеличивается сердечный выброс, а артериальное давление и частота сердечных сокращений, наоборот, снижается. В ходе исследования ученые изучили эти процессы на клеточном уровне. Они «вырастили» в лабораторных условиях сердечные клетки из стволовых, после чего культивировали их на борту МКС.

Работа специалистов длилась на протяжении пяти с половиной недель. Выяснилось, что из-за микрогравитации экспрессия 2635 генов была изменена. После возвращения на Землю большая часть показателей вернулась к нормальному уровню.

«Я уверен, что если бы мы исследовали астронавтов после более длительного периода, мы бы увидели больше изменений», — подчеркнул один из авторов научной работы.