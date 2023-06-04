Наука 04 июня 2023, 10:15 Американские диетологи рассказали, что будет, если есть мороженое каждый день Health: ежедневное употребление мороженого грозит болями в животе и диареей Freepik

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Ежедневное употребление мороженого может негативно отразиться на здоровье пищеварительной системы, к такому выводу пришли американские диетологи. Результаты исследования опубликовал журнал Health.

По мнению специалистов, особенно опасно употребление этого лакомства для людей, страдающих непереносимостью лактозы, поскольку концентрация данного вещества в мороженом высока. Его чрезмерное употребление может привести к воспалению кишечника, а также вызывать боли в животе, спазмы, газы и диарею. Ученые предложили попробовать лакомство на растительном молоке, чтобы избежать негативных последствий.

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Ранее диетолог Анастасия Ефимова порекомендовала добавить кефир и зеленый чай в свой рацион, чтобы компенсировать все имеющиеся недостатки в питании. По ее словам, метаболиты в кисломолочном продукте поддержат баланс микробиоты и улучшат работу желудочно-кишечного тракта.