Наука 14 декабря 2023, 16:01 Американская ученая Берут заявила, что курение может привести к уменьшению мозга

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Курение табака со временем может вызывать уменьшение мозга. О этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

По словам ведущего автора исследования Лауры Дж. Берут, раньше внимание ученых было сосредоточено главным образом на влиянии курения на здоровье сердца, легких и кровеносной системы. Однако последствия вредной привычки для мозга также очень серьезны.

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«Когда мы начали изучать мозг более внимательно, стало очевидно, что курение также очень вредно и для него», — заявила автор исследования.

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