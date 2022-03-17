Американская кардиологическая ассоциация: вино может снизить риск диабета

Ученые Тулейнского университета в США заявили, что употребление вина может снизить риск диабета. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Американскую кардиологическую ассоциацию.

Они проанализировали данные 500 тысяч добровольцев, информация о которых хранится в UK Biobank. На основе полученных данных ученые сделали вывод, что умеренное употребление вина на 14% снижает риск диабета.

Они отметили, что это касается только вина, а, например, пиво или ликеры способны усугубить ситуацию. Также специалисты добавили, что это касается только европейцев. Влияние алкоголя на другие группы населения неизвестно.