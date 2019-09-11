Ушел из жизни академик Тимур Энеев. Он отправил Гагарина в космос

Скончался академик РАН Тимур Энеев. Его научные работы позволили отправить в космос Юрия Гагарина. Ученый скончался в возрасте 94 лет.

Энеев умер 8 сентября. Дата его смерти указана на сайте Российской академии наук. О причинах ухода академика из жизни не говорится.

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Тимур Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1950-х работал над вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Его научные изыскания были применены в 1957 году — при запуске первого искусственного спутника Земли.

Энеев также рассчитал, как изменяется орбита спутника во время полета в верхних слоях атмосферы. Он пришел к выводу, что безопасности космонавта не угрожают ни перегрузка, ни высокая температура при спуске с орбиты.

Сделанное ученым открытие в будущем учли при запуске в космос Юрия Гагарина, который был осуществлен в 1961 году.

Уточняется, что расчеты Энеев проводил и на тему старта межпланетных зондов с околоземной орбиты.

Академик дважды награжден золотой медалью РАН за цикл работ по теории движения и управления полетом ракет и космических аппаратов и по механике и управлению движением.

В 1992 году был удостоен премии имени Ф. А. Цандера (РАН) за цикл работ по теории движения и управления полетом ракет и космических аппаратов.