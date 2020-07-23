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    23 июля 2020, 15:04

    Академик сравнил успехи стран, покоряющих Марс

    Анастасия Кременчугская

    Александр Железняков, Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, в беседе с НСН рассказал о странах, которые участвуют в гонке по освоению Марса.

    По словам специалиста, несмотря на то, что Китай отправил свою ракету на Марс, чтобы изучить возможность колонизации планеты, нельзя говорить, что он находится в лидерах. Железняков подчеркнул, что и другие страны участвуют в освоении Марса. Так, например, ранее был запущен арабский межпланетный зонд.

    «Готовится американская миссия, запланированная на конец июля, через два года должна отправится в полет российско-европейская миссия „Экзомарс“. Так что Китай находится просто среди тех стран, которые активно участвуют в освоении космоса и, в том числе, в освоении других планет», — пояснил академик.

    Новости SMI.FM