Академик сравнил успехи стран, покоряющих Марс
Александр Железняков, Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, в беседе с НСН рассказал о странах, которые участвуют в гонке по освоению Марса.
По словам специалиста, несмотря на то, что Китай отправил свою ракету на Марс, чтобы изучить возможность колонизации планеты, нельзя говорить, что он находится в лидерах. Железняков подчеркнул, что и другие страны участвуют в освоении Марса. Так, например, ранее был запущен арабский межпланетный зонд.
«Готовится американская миссия, запланированная на конец июля, через два года должна отправится в полет российско-европейская миссия „Экзомарс“. Так что Китай находится просто среди тех стран, которые активно участвуют в освоении космоса и, в том числе, в освоении других планет», — пояснил академик.