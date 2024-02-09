Наука 09 февраля 2024, 14:32 Академик Рудской рассказал, что на сферу науки в Петербурге в 2023 году потратили 160 миллиардов рублей

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В феврале Российской академии наук исполнилось 300 лет. В честь этой даты глава Санкт-Петербургского отделения Андрей Рудской рассказал «Петербургскому дневнику», как стимулируют научную сферу в Северной столице.

По его словам, городской бюджет выделил в 2023 году на развитие сферы 160 миллиардов рублей. Кроме того, петербургское отделение РАН включает различные научно-исследовательские институты, которых насчитывается 35. При этом их деятельность позволяет перекрыть потребности всех современных отраслей науки и технологий.

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«Это целая „армия науки“, которая гарантированно внесет свой вклад в улучшение качества жизни петербуржцев и россиян в целом в сферах логистики, производства, экологии, строительства, различные виды связи и так далее», — подчеркнул академик.

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