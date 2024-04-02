Наука 02 апреля 2024, 16:27 Академик РАН Иллариошкин рассказал, что только в 10% случаев болезнь Паркинсона передается по наследству

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Академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что лишь в 10% случаев болезнь Паркинсона передается по наследству.

Ранее ученые выявили конкретные паттерны активности генов, которые позволяют оценивать риск развития этой болезни. Мутация в одном из 20 генов как раз и может вызвать наследственную форму.

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Если следовать определенным рекомендациям, то можно отсрочить болезнь Паркинсона на три-пять лет, добавил Иллариошкин.