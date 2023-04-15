Наука 15 апреля 2023, 02:37 Академик РАН Черепащук рассказал, когда можно будет увидеть метеорный поток Академик РАН Черепащук заявил, что метеорный поток можно будет увидеть в Москве 21 апреля

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В Москве с 21 по 22 апреля можно будет наблюдать метеорный поток. Такой информацией поделился академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук, сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, астрономическое событие бывает очень зрелищным. Ежечасно можно будет наблюдать до 18 метеоров.

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«Поток можно будет увидеть невооруженным глазом. Это ежегодное явление. Каждый год в этом время через созвездие Лиры появляется метеор — это остатки от комет, через которые Земля проходит по орбите, пылинки врезаются в атмосферу и сгорают», — рассказал Черепащук.