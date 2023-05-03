Наука 03 мая 2023, 19:11 Академик Рахманин рассказал об опасности обработки питьевой воды хлором и озоном

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Ученые бьют тревогу из-за того, что воду продолжают обрабатывать хлором и озоном, потому что из-за этого могут быть опасные последствия. Об этом ИА НСН рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, специалист по качеству воды Юрий Рахманин.

Он отметил, что из-за добавления хлора и озона появляются новые соединения. Которые могут наносить вред человеческому организму.

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«Если в воде есть анилин, а вода хлорируется, образуются 12 новых соединений, гораздо более опасных, чем анилин и хлор, шесть из них мутагены и канцерогены. Хлорированные углеводороды, образующиеся при обеззараживании воды хлором, вносят от 5 до 15% в увеличение онкозаболеваемости», — сказал Юрий Рахманин.

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