Академик призвал закончить «эпоху Дикого Запада» в освоении космоса

Прекратить «эпоху Дикого Запада» в космосе помогут новые нормы, регламентирующие освоение космического пространства. Однако заставить игроков договориться о новых правилах поможет только серьезный инцидент. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Андрей Ионин.

Интервью приурочено к 55-летию с момента подписания представителями СССР, Великобритании и США Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

По словам Ионина, все страны понимают необходимость международного регулирования недопущения милитаризации в космосе и использования космоса коммерческими операторами. Однако многим сильным игрокам, включая мировые державы, договориться будет очень сложно.

«А бизнес-игрокам это невыгодно, и в этом состоит главная проблема. Обычно в этой ситуации должен случиться какой-то „карибский кризис“, какая-то критическая ситуация, которая заставит всех договариваться, после которой станет понятно, что договориться надо. Я думаю, что до такой критической ситуации регулирования не будет», — заявил академик.

Он полагает, что подобный кризис может привести к тому, что договариваться будет уже поздно. Ионин напомнил, что в 1967 году договор был принят в другой геополитической обстановке и теперь нуждается в обновлении. Тогда речь шла, по сути, о двух странах, то сейчас круг участников значительно расширился, в том числе до частных компаний.

В договоре 1967 года, в частности, говорится, что ответственность за нештатные ситуации в космосе несет страна, которой принадлежат космические объекты. На сегодняшний день частные космические компании, по мнению академика, не подпадают под эти требования.

«Кто несет ответственность за Space X? По этим международным законам, никто, потому что это не государство, ну или американское государство, но оно вряд ли будет нести ответственность. Поэтому сейчас мы видим в космосе эпоху Дикого Запада. Так как регулирования нет, можно делать практически все, что угодно», — резюмировал эксперт.