Наука 07 апреля 2023, 17:33 Академик Федичев рассказал, при каких условиях люди смогут обрести бессмертие Академик Федичев рассказал, что побороть старение можно с сохранением «устойчивости»

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Люди на протяжении нескольких столетий пытаются найти секрет бессмертия. Академик-исследователь долголетия и генеральный директор Geno Петр Федичев смог приблизиться к ответу на вопрос о том, как жить вечно. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Planet Today.

Специалист пояснил, что каждый человек обладает так называемой устойчивостью. С ее потерей до наступления смерти остается всего несколько лет. По словам Федичева, пропадает она из-за необратимых термодинамических процессов. Ученый предположил, что в дальнейшем данные процессы получится остановить. Это может привести людей к бессмертию.