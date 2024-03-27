Наука 27 марта 2024, 13:43 Академик Эйсмонт заявил, что ракета «Ангара» может стать пилотируемой

Читать 360tv в

В начале апреля с космодрома Байконур планируют запустить ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». О подробностях радио Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Он объяснил, что планируемый запуск будет полноценным благодаря наличию разгонного блока. Эксперт назвал его очень надежным, потому что современная модификация создана на разработке 50-летней давности, проверенной и испытанной. Что касается самой ракеты, то в будущем предполагается, что она будет пилотируемой.

Реклама

«Потому что если мы хотим лететь к Луне, то „Союза“ не хватит, нужен другой носитель, и „Ангара“ вполне для этого годится. И Восточный строился с учетом того, что развитие дальше будет идти по этому направлению — пилотируемых полетов с этой стартовой площадки», — отметил Эйсмонт.

Авторы: