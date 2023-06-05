Наука 05 июня 2023, 11:03 «Академия инноваторов» объявила новых победителей программы Мэр Москвы Собянин: «Академия инноваторов» объявила новых победителей программы Сайт мэра и правительства Москвы

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Стали известны победители программы «Академия инноваторов», рассчитанной на студентов и аспирантов вузов, а также предпринимателей, инженеров и ученых, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Академия инноваторов» была запущена на площадке Московского инновационного кластера пару лет назад. Основная задача проекта — научить превращать идеи в стартапы. Его участниками становятся все, кто готов развивать технологичные проекты. Наставники программы помогают создать бизнес-модель, найти партнеров и подобрать команду.

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В этом году из 1300 заявок отобрали только пять победителей. Среди них — разработчики медицинской образовательной платформы для студентов и молодых врачей «Esculapia», которая создана для того, чтобы облегчить подготовку к международному квалификационному экзамену для медиков USMLE. Авторы проекта уже договорились о тестировании программы в Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, в университетах Киргизии и Узбекистана, Индии, Малайзии и Индонезии.

Также победителями стали разработчики гидропанели AlterOcean — инновационного способа получения питьевой воды из воздуха. Пилотные испытания устройств проведут в августе–сентябре 2023 года при участии инвестора из ОАЭ.

В число победителей вошел проект DEMETRA — программное обеспечение, которое помогает увеличить срок хранения продуктов в два-пять раз.

Также жюри конкурса высоко оценило программно-аппаратный комплекс для восстановления нарушений работы опорно-двигательного аппарата человека Muscles.AI и нанороботов для лечения атеросклероза и тромбоза LABMEIN.

Летом объявят сбор заявок на следующий поток программы «Академия инноваторов». Из 100 команд-участников этого потока 25 уже открыли собственный бизнес.

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