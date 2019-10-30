Airbus будет сотрудничать с Россией в космосе

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что получил от оборонного подразделения французской компании Airbus — Defence & Space согласие на сотрудничество в космической отрасли.

Как стало известно ТАСС, этот вопрос он обсуждал с вице-президентом Airbus Defence & Space Лионелем Шампо.

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«У меня отдельная встреча состоялась с вице-президентом Airbus. Компания подтвердила готовность работать по совместным проектам в России [в космической отрасли]», — сказал Орешкин.

Он добавил, что это подразделение аэрокосмической группы Airbus Defence and Space (Airbus DS) сотрудничает с Россией в сфере космоса с 1995 года.

Компания Airbus известна несколькими удачными космическими миссиями. На ее сайте указаны проекты Mars Express, первая европейская миссия по исследованию Марса, для которой Airbus Defence and Space спроектировала и построила спутник. Копания разработала для Европейского космического агентства (ESA) проект Gaia, который поможет ученым понять эволюцию звезд и выяснить происхождение Млечного пути.

С 2016 года Airbus Defence and Space совместно с Роскосмосом работает над марсоходом в проекте ExoMars. Роботизированная машина будет изучать геологическую среду и искать признаки жизни на Марсе.

Миссия ExoMars Trace Gas Orbiter входит в первую часть совместной программы. Высокоточные датчики будут отслеживать появление в атмосфере планеты метана и других атмосферных газов, которые могут свидетельствовать о биологической или геологической активности.

В ходе второго этапа, который начнется в 2020 году 300-килограммовый марсоход начнет бурение поверхности на глубину до двух метров.

Сейчас ExoMars собирается на заводе в британском Стивендже.