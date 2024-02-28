Наука 28 февраля 2024, 16:55 Advanced Science: белок Lag3 может служить мишенью для лекарств, подавляющих развитие болезни Альцгеймера

Читать 360tv в

Сотрудники Университета Джонса Хопкинса во время исследования выяснили, что белок Lag3 может служить мишенью для лекарств, подавляющих развитие болезни Альцгеймера. Об этом написала Lenta.ru, ссылаясь на научный журнал Advanced Science.

Этот же белок, как было установлено ранее, является мишенью для противораковых препаратов. Исследования показали, что у животных, у которых Lag3 было заблокирован, наблюдалось уменьшение поведенческих нарушений, сообщила «Свободная пресса».

Реклама

Авторы работы продолжат работать в заданном направлении, исследуя Lag3 для лечения болезни Альцгеймера.