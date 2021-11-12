Абрамченко поручила внедрить вакцину от АЧС в животноводстве до 2024 года

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила в ходе заседания, посвященного развитию животноводства и поддержанию ветеринарной безопасности, создать эффективную вакцину против африканской чумы свиней и внедрить ее до 2024 года. Вспышки АЧС фиксировались на более чем ста объектах в 38 регионах.

«От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства. Ежегодно мы переносим сроки научным организациям, при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие. Предлагаю поставить точку. Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных», — сообщила Абрамченко на межведомственном заседании противоэпизоотической комиссии.

По ее словам, африканская чума, ящур и другие болезни стали основными угрозами для развития животноводства и ветеринарной безопасности, из-за вспышек АЧС существенно снижается производство продукции. В 38 субъектах выявили 112 инфицированных объектов по АЧС среди домашних свиней, среди диких кабанов — в 19 регионах. Уровень ущерба от АЧС составил 1,9 миллиарда рублей в 2021 году.

Вспышки также были на 11 крупных комплексах III и IV компартмента в этом году, причинами стали циркуляция возбудителя АЧС в близлежащей местности и дикой фауне, ветеринарные нарушения предприятий и несвоевременное приостановление производства из-за вспышки.

«В 2021 году сложилась крайне неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней, на производство существенное влияние оказало распространение вируса. Исходя из вспышек, которые мы наблюдали, делаем вывод, что на предприятиях грубо нарушаются ветеринарные правила», — отметила Абрамченко.

Для развития свиноводства важно сохранять тенденцию на то, чтобы поголовье сосредоточивалось в больших хозяйствах, где соблюдаются ветеринарные правила, чтобы хозяйство с компартментом ниже третьего переводили на другие виды производства, развивали индустриальное производство.

Кроме того, Абрамченко поручила создать систему реагирования на риски распространения АЧС на всех уровнях и ввести постоянный ветеринарный контроль без предупреждения предприятий.

«Россельхознадзор вместе с региональными ветеринарными службами должны регулярно проводить мониторинг ситуации. И исходя из результатов мониторинга должен включаться соответствующий уровень обороны и оперативно проводиться „блокирующие“ мероприятия — муниципального, регионального или федерального уровня», — отметила вице-премьер. Она назвала это вопросом национальной продовольственной безопасности, а послабления в части проверок посчитала неуместными.

Абрамченко также дала поручение Минсельхозу, Россельхознадзору и другим ведомствам проанализировать, достаточно ли нормативного регулирования в отрасли. Участники заседания предложили законопроект об обязательных требованиях по охране периметра территорий животноводческих предприятий и внедрению информационных систем контроля.