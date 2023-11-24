Наука 24 ноября 2023, 14:00 ААНИИ: российские ученые собрали рекордный урожай огурцов на антарктической станции

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Ученые из РФ собрали рекордный урожай на антарктической станции «Восток». Об этом сообщил сайт Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Результаты эксперимента по выращиванию овощей в самой холодной точке планеты превзошли ожидания специалистов. За два месяца исследователи получили 16,5 килограмма огурцов. Часть плодов отправили в лабораторию для детального анализа, добавил сайт «Санкт-Петербург».