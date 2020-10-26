Роскосмос потратит на модификацию ракеты «Ангара» 20 млрд рублей

Госкорпорация Роскосмос намерена выделить на финансирование работ по созданию кислородно-водородного разгонного блока КВТК для ракеты-носителя «Ангара» 20 миллиардов рублей. Он значительно увеличит ее грузоподъемность.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на размещенные на сайте госзакупок материалы корпорации. В документ сказано, что создание «создание комплекса кислородно-водородного разгонного блока» в рамках опытно-конструкторской работы «Двина-КВТК» обойдется в 20,6 миллиарда рублей. За два последующих года будут потрачены 1,7 миллиарда рублей.

Новый комплекс разгонного блока будут использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

Второй пуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Плесецк запланирован на 24 ноября 2020 года.