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    26 октября 2020, 05:53

    Роскосмос потратит на модификацию ракеты «Ангара» 20 млрд рублей

    Анастасия Кукова

    Госкорпорация Роскосмос намерена выделить на финансирование работ по созданию кислородно-водородного разгонного блока КВТК для ракеты-носителя «Ангара» 20 миллиардов рублей. Он значительно увеличит ее грузоподъемность.
    Роскосмос потратит на модификацию ракеты «Ангара» 20 млрд рублей

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на размещенные на сайте госзакупок материалы корпорации. В документ сказано, что создание «создание комплекса кислородно-водородного разгонного блока» в рамках опытно-конструкторской работы «Двина-КВТК» обойдется в 20,6 миллиарда рублей. За два последующих года будут потрачены 1,7 миллиарда рублей.

    Новый комплекс разгонного блока будут использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

    Второй пуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Плесецк запланирован на 24 ноября 2020 года.