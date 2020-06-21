Человечество изучило уже 19% океанского дна планеты

С начал работы проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 в 2017 году ученые изучили и нанесли на карты 19% океанского дна планеты, это 14,5 миллионов квадратных километров. До начала программы людям было известно о строении 6% подводного рельефа.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте проекта. Его директор Джейми МакМайкл-Филиппс заявил, что неисследованным остается 81% океанского дна. На «черные зоны» приходится площадь, двукратно превышающая площадь поверхности Марса.

Ученый пояснил, что некоторые космические корабли могут определить топографию морского дна по формировании гравитацией поверхности вод над поверхность. Но они могут сканировать данные на глубине до километра. Проект Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 намерен составить карты с разрешением не менее 100 метров.

Мировое сообщество жизненно заинтересовано в подобных данных — они необходимы для навигации, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, важны для сохранения рыбного хозяйства и видового разнообразия, изучения океанских течений и вертикального перемешивания водной толщи.

Океанские карты необходимы для улучшения моделей, прогнозирующих будущие изменения климата, чтобы знать, как будет подниматься уровень океана.

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