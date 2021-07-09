Ученый предрек появление на небе «второй Луны»

Ученые ожидают, что в через десятки-сотни тысяч лет произойдет взрыв звезды Бетельгейзе. После этого события на небе появится «вторая Луна», заявил сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.

«Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», — привело слова Авдеева РИА «Новости».

Специалист добавил, что взрыв звезды произойдет в ближайшее десятки-сотни тысяч лет. При этом он напомнил, что в конце 2019 года Бетельгейзе стала резко терять видимую светимость. Тогда ученые предполагали, что одна из самых ярких звезд взорвется в ближайшее время.

Но яркость Бетельгейзе постепенно вернулась. Как удалось выяснить, причиной уменьшения светимости звезды стало выброшенное облако пыли. Завеса появилась после падения температуры на поверхности звезды.

Бетельгейзе является красным сверхгигантом в созвездии Ориона. Звезда находится на расстоянии порядка 550 световых лет от Земли. Она массивнее Солнца в 15-20 раз.