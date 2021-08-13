Жителям Чебоксар предложили поздравить город с днем рождения

Мэрия Чебоксар представила программу празднования дня рождения города. Массовых мероприятий второй год подряд не будет из-за коронавируса, но торжество пройдет в онлайн-формате, сообщил Infox.ru.

Традиционный концерт на Красной площади состоится, хотя и без зрителей. Он будет транслироваться на канале мэрии на YouTube, а также на телеканале ЮТВ.

В прямом эфире смогут поздравить родной город с днем рождения и сами жители. Для этого 15 августа с 17:00 до 20:00 всех желающих ждут на Красной площади, в «Амазонии» или около «Шупашкара». Трансляция поздравлений также будет организована на ЮТВ.