Генерал ответил на шутку Елизаветы II про сопровождение российских самолетов

Британские ВВС не смеялись бы, если бы знали задачу российских летчиков. Так сказал бывший начальник Дальней авиации генерал Михаил Опарин в ответ на шуточное замечание королевы Великобритании Елизаветы II про преследование русских.

«Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было — чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один», — привело его слова РИА «Новости».

Накануне королева посетила мемориал летчикам Содружества наций, которые погибли во Второй мировой войне. Тогда она пошутила про преследование русских воздушных судов. Елизавета II поинтересовалась у командира эскадрильи Мэттью Сандера, перехватывали ли австралийцы самолеты ВВС России. «Так точно, мадам, мы обожаем так веселиться», — посмеялся офицер в ответ.

Королева присоединилась к официальному мероприятию в очном формате впервые в 2021 году после того, как в стране ослабили ряд коронавирусных ограничений. Она посетила мемориал на юго-востоке Англии в день столетия с момента образования ВВС Австралии.

Елизавета II формально также является главой государства в Австралии.

Общенациональный карантин в Великобритании начали смягчать с 8 марта.