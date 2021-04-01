facebook_pixel
    01 апреля 2021, 21:02

    Генерал ответил на шутку Елизаветы II про сопровождение российских самолетов

    Алена Макаренко

    Британские ВВС не смеялись бы, если бы знали задачу российских летчиков. Так сказал бывший начальник Дальней авиации генерал Михаил Опарин в ответ на шуточное замечание королевы Великобритании Елизаветы II про преследование русских.

    «Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было — чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один», — привело его слова РИА «Новости».

    Накануне королева посетила мемориал летчикам Содружества наций, которые погибли во Второй мировой войне. Тогда она пошутила про преследование русских воздушных судов. Елизавета II поинтересовалась у командира эскадрильи Мэттью Сандера, перехватывали ли австралийцы самолеты ВВС России. «Так точно, мадам, мы обожаем так веселиться», — посмеялся офицер в ответ.

    Королева присоединилась к официальному мероприятию в очном формате впервые в 2021 году после того, как в стране ослабили ряд коронавирусных ограничений. Она посетила мемориал на юго-востоке Англии в день столетия с момента образования ВВС Австралии.

    Елизавета II формально также является главой государства в Австралии.

    Общенациональный карантин в Великобритании начали смягчать с 8 марта.