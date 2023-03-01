Подмосковье 01 марта 2023, 12:03 Звонок на 112 спас намеренно включившую газ женщину в запертой квартире в Подмосковье

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Женщина из Серебряных Прудов обратилась за помощью по номеру «112». Она рассказала, что ей пришло сообщение от съемщицы квартиры, которая оказалась запертой с открытым газом.

По указанному адресу отправили спасательные службы, полицию, газовщиков и скорую помощь. Оказалось, что женщина решила свести счеты с жизнью, открыв в квартире газ и заперев дверь. Она получила легкую степень отравления, соседи не пострадали.

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Спасатели напомнили, что, почувствовав запах газа, важно немедленно позвонить в экстренную службу.

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