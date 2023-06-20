Подмосковье 20 июня 2023, 10:36 Звонок на номер 112 помог спасти инвалида из горящего дома в Подмосковье Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Жительница городского округа Серебряные Пруды позвонила в Систему-112 и сообщила, что горит дом, в котором находится хозяин-инвалид. Оператор среагировал мгновенно, что позволило спасти жизнь мужчины.

В панике женщина не назвала адрес, где произошел пожар. Оператор Системы-112 направил сотрудников пожарной охраны, службы газовой сети и скорой медицинской помощи на автоматически определившиеся координаты звонка. Уже после этого сотрудник связался с заявительницей еще раз и уточнил адрес. Точные данные незамедлительно передали всем экипажам, которые находились на полпути к месту происшествия.

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И хозяина, и его дом удалось спасти.

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