Звезды телешоу «Танцы» дадут уроки на юбилее Реутова 12 сентября

Реутову исполнится 80 лет. В День города жителей и гостей ждет насыщенная программа. К ним приедут известные хореографы и певцы.

В Центральном городском парке выступят звезды шоу «Танцы». Мастер-классы начнутся в 13:00 и 14:00.

Секретами мастерства там поделятся многократный победитель международных конкурсов, хореограф топовых фигуристов Адам Дмитриев и победитель телепроекта «Танцуй», постоянный член жюри шоу «Большие и маленькие» Александр Могилев.

День города в Реутове отметят на нескольких площадках. Жители увидят лазерное и водное шоу, фейерверк, выступления больших звезд российской эстрады.

Для зрителей подготовили и яркую музыкальную программу: 12 сентября на сцену поднимутся певица Zivert, группы «Челси» и «Банд’Эрос», SOYANA. Главной площадкой выбрали парковочное пространство НПО машиностроения вблизи парка «Фабричный пруд».

Реутов — наукоград в Подмосковье. Его основали в XV веке. В 1940 году рабочий поселок Реутов получил статус города.