Подмосковье 23 августа 2023, 18:22 Звезды российского футбола сыграют с жителями Котельников 26 августа Unsplash

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Команда «Легенды футбола» приедет в Котельники и сыграет с любителями 26 августа. Матч пройдет на поле стадиона «Русские газоны».

В состав профессиональной сборной войдут: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Андрей Каряка и Александр Филимонов на позиции голкипера.

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Перед игрой все желающие смогут посмотреть, как проходит тренировка футболистов. Для гостей также проведут серию мастер-классов.

На каждом матче у зрителей есть возможность выиграть эксклюзивные подарки от именитых футболистов из команды легенд. Для этого необходимо принимать участие в спортивных конкурсах, которые пройдут на площадке мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.