23 августа 2023, 18:22
Звезды российского футбола сыграют с жителями Котельников 26 августа
Команда «Легенды футбола» приедет в Котельники и сыграет с любителями 26 августа. Матч пройдет на поле стадиона «Русские газоны».
В состав профессиональной сборной войдут: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Андрей Каряка и Александр Филимонов на позиции голкипера.
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Перед игрой все желающие смогут посмотреть, как проходит тренировка футболистов. Для гостей также проведут серию мастер-классов.
На каждом матче у зрителей есть возможность выиграть эксклюзивные подарки от именитых футболистов из команды легенд. Для этого необходимо принимать участие в спортивных конкурсах, которые пройдут на площадке мероприятия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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