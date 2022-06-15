Звезды музыки и театра выступят в июле на фестивале искусств в Клину

Пресс-конференция, посвященная открытию VIII Фестиваля искусств П. И. Чайковского, прошла в ТАСС 15 июня.

Фестиваль будет проходить с 1 по 10 июля на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в городском округе Клин.

Источник фото: телеканал «360»

В пресс-конференции, посвященной фестивалю, приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Юрий Башмет, генеральный директор — художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера», народный артист РФ Дмитрий Бертман, композитор, народный артист РФ Александр Чайковский, директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов и генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Юрий Башмет отметил, что проведение фестиваля в нынешней непростой ситуации чрезвычайно важно. Он рассказал о том, что программа фестиваля в этом году очень интересная.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый концерт будет иметь свое лицо, будут живые откровения — после пандемии люди изголодались по выступлениям. В сегодняшней ситуации фестиваль Чайковского становится настоящим явлением в нашей жизни. Сам факт его проведения вдруг приобрел какое-то новое мощное значение. Те, кто отказывается от этой гениальной музыки, беднеют и лишают себя сердца и души», — отметил худрук фестиваля.

В программе фестиваля — литературно-музыкальный вечер с участием Юрия Башмета, Константина Хабенского и музыкантов камерного ансамбля «Солисты Москвы». Публику также ждет вечер артистов театра «Геликон-опера» «Планета Чайковский: хлеб, любовь и смерть». Зрителей смогут увидеть реализацию давней задумки организаторов, которую не удавалось реализовать из-за пандемии, — хоровую оперу «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском» с шестью хорами.

Финальный концерт фестиваля споет блистательная оперная дива Хибла Герзмава в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева.

Откроет фестиваль концерт с участием Юрия Башмета, Дениса Мацуева и музыкантов оркестра «Новая Россия».

Кроме того, Министерство культуры и туризма Подмосковья совместно с национальным открытым чемпионатом для специалистов в сфере backstage и цифрового искусства ArtMasters провели отдельный внутренний конкурс для сценографов по оформлению сцены для фестиваля в Клину.

В конкурсе приняли участие 30 человек, пятеро были выбраны финалистами. Победителем стала Александра Холмушина, выпускница кафедры коммуникативного дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица — ее проект оформления сцены реализуют на этом фестивале.

Источник фото: телеканал «360»

«Даже без рекламы продано 75% билетов на фестиваль, но еще билеты есть. В Демьяново вход будет бесплатно, там поле позволяет разместить пять тысяч зрителей. И на концерты в Сестрорецком парке вход бесплатный», — рассказал генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул, что фестиваль Чайковского в Клину является флагманским не только в Подмосковье, но и в стране. Он также отметил, что в этом году организаторы предусмотрели в зрительном зале специальную зону для маломобильных граждан, а значит, фестиваль стал еще более доступным.

В ходе конференции министр также сообщил, что в течение лета в регионе пройдет еще несколько ярких фестивальных событий — V фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре, «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских и другие.