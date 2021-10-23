Звезды мирового балета выступят в Барвихе

Концерт с участием звезд мирового балета состоится сегодня в Подмосковье в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Об этом со ссылкой на организаторов сообщило РИАМО.

Зрителям представят знаковые номера как классического, так и современного балета. Специальными гостями станут ведущие солисты лучших театров двух столиц. Зрителям пообещали, что они откроют для себя знаменитых артистов с новой стороны. Каждый участник посвятит свое выступление дорогому для него человеку, судьбоносному случаю или какому-то важному событию.

В гала-концерте примут участие прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова, легенда мирового балета Фарух Рузиматов, премьер Большого театра Денис Родькин, премьер Мариинского театра Ксандер Париш, премьер Михайловского театра Иван Васильев и многие другие.

Гости начнут собираться в 18:00. А концерт начнется в 19:00.

В Московской области ранее объявили о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. При проведении массовых мероприятий внутри помещений максимально допустимое число зрителей с QR-кодом будет снижено со 100 до 50 человек.