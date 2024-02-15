Подмосковье 15 февраля 2024, 16:59 Звезды хоккея сыграли матч с бойцами СВО в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Звезды хоккея сыграли матч с командой бойцов специальной военной операции и военнослужащими дивизии имени Дзержинского. Игра прошла в ледовом дворце в Балашихе.

Матч в преддверии Дня защитника Отечества уже стал традицией. За команду «Героев» играли бойцы спецоперации, командир дивизии имени Дзержинского Николай Кузнецов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. В команде легенд хоккея были Фетисов, Якушев, Каменский, Морозов и другие звезды.

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Болельщиков и команды в видеообращении поприветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Поддержать игроков на арену пришли шесть тысяч жителей. Матч был дополнением к серии игр проекта Подмосковья «Выходи во двор».

Игроков ждали три периода по 15 минут. Начали обе команды активно, счет в матче открыл глава Балашихи Сергей Юров.

«Сегодня побеждаем все мы: зрители, болельщики, звезды, ребята, которые служат в дивизии. Все видно на лицах болельщиков, все довольны — это самое главное. Много красивых комбинаций, голов», — сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Закончилась встреча равным счетом 9:9.

«У нас в Балашихе прошло легендарное событие, уже традиционное для нашего города. Это матч, где встретились легенды с нашими героями из дивизии имени Дзержинского», — сказал Сергей Юров.

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