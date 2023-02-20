Подмосковье 20 февраля 2023, 16:22 Звезды хоккея сыграют матч с военнослужащими дивизии Дзержинского в Балашихе 22 февраля Unsplash

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Товарищеский матч с легендами хоккея и военнослужащими, вернувшимися из зоны СВО, пройдет в Балашихе 22 февраля. Игра состоится на арене Ледового дворца имени Ляпкина.

В матче сыграют военнослужащие ОДОН имени Дзержинского, которые недавно вернулись из зоны СВО, и знаменитые хоккеисты: Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Морозов, Илья Ковальчук и другие.

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В Министерстве спорта Подмосковья сообщили, что мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. Вход для зрителей свободный. Начало в 14:00.

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