Подмосковье 10 июля 2023, 09:00 Звезды футбола сыграли вничью с любителями из Истры Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Команда «Легенды футбола» сыграли со счетом 4:4 с любительской сборной городского округа Истра в рамках проекта «Выходи во двор», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Ничейный исход стал вторым в сезоне — ранее результат 5:5 зафиксировали в Кашире.

По словам главы ведомства Дмитрия Абаренова, в проекте «Выходи во двор» действует принцип «Главное — не победа, а участие. Любители рады возможности выйти на одно поле с признанными звездами российского футбола.

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«Эмоции у всех самые положительные. Сегодня на трибунах собрались более 1500 человек. Следующую игру проведем в Мытищах, где у нас работает Академия Дмитрия Аленичева, капитана команды легенд», — отметил министр.

В составе «Легенд футбола» на поле спорткомплекса «Арена-Истра» вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Александр Филимонов и Александр Самедов. Тренирует коллектив именитый специалист Валерий Гладилин.

«В Подмосковье прекрасная спортивная инфраструктура. Во многом благодаря сохранению и развитию в регионе наследия чемпионата мира 2018 года. Благодаря инициативе Андрея Юрьевича Воробьева проект „Выходи во двор“ позволяет повышать интерес к футболу и у детей, и у взрослых. Мы видим это в каждом городе», — поделился капитан звездной команды Дмитрий Аленичев.

Перед началом игры все желающие могли поучаствовать в тренировке под руководством профессиональных тренеров. Для юных футболистов Истры легенды спорта подготовили мастер-класс. Как отметил восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов, сейчас в Подмосковье захватывающие матчи проходят каждые выходные и эта встреча не стала исключением.

«Команды против нас играют с удвоенной энергией. Мы всегда играем с уважением. Юным спортсменам рекомендую больше тренироваться, чтобы добиваться результатов. Такой проект очень важен для популяризации футбола. И самое главное — это праздник для детей», — подчеркнул спортсмен.

По итогам онлайн-голосования зрителей лучшим игроком «Легенд футбола» в матче стал Егор Титов. Среди любительской сборной приз зрительских симпатий достался Сергею Моргунову. Седьмой матч летнего сезона проекта «Выходи во двор» состоится 15 июля в Мытищах.

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