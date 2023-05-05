Подмосковье 05 мая 2023, 19:31 Звезды футбола сыграли с военнослужащими дивизии имени Джержинского в Балашихе

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В Балашихе прошел футбольный матч. За победу сразились команды легенд и бойцов дивизии имени Дзержинского. Игру посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны.

В команду звезд вошли чемпионы России и мира, обладатели и лучшие бомбардиры кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов и Дмитрий Вязьмикин. Также в их составе играл министр спорта области Дмитрий Абаренов.

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Вместе с бойцами в черно-зеленой форме на поле вышел глава Балашихи Сергей Юров и командир дивизии имени Дзержинского Николай Кузнецов.

«Все великолепно проходит. Посмотрите, две команды играют в открытый футбол. Голы — то, что как раз нравится болельщикам, всем, кто пришел посмотреть на это», — сообщил легенда российского футбола Андрей Тихонов.

«Игра была интересная, много голевых моментов у ворот, мне кажется, он доставил удовольствие и спортсменам сегодня на поле, ну и безусловно, нашим болельщикам», — заявил Юров.

Товарищеский матч завершился со счетом 5:5. Встречу провели в рамках серии игр регионального проекта «Выходи во двор». Она прошла при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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