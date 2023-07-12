Подмосковье 12 июля 2023, 04:00 Звезды футбола сыграют с любительской командой в Мытищах 15 июля

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Седьмая игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Мытищах на стадионе имени Дмитрия Аленичева 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состав звездной сборной войдут Егор Титов, Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Олег Корнаухов, Александр Филимонов и Роман Павлюченко. Возглавит команду Дмитрий Аленичев.

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Традиционно перед началом матча все желающие смогут посмотреть на тренировку спортсменов, а также принять участие в мастер-классах от звезд отечественного футбола. У зрителей также будет возможность выиграть эксклюзивные подарки. Для этого необходимо принимать участие в активностях на площадке. За успешное выполнение заданий выдается лотерейный билет, а после завершения матча проводится розыгрыш.

Также можно выложить пост, сделанный в фотозоне проекта «Выходи во двор». Фото надо выложить в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #выходиводвор и названием округа. Автора лучшего кадра выберут после окончания мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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