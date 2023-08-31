Подмосковье 31 августа 2023, 17:17 Звезды футбола сыграют с любительской командой в Балашихе 2 сентября Unsplash

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Очередной матч «Легенд футбола» с жителями пройдет в Балашихе 2 сентября. Игра станет частью программы финального этапа соревнований за кубок губернатора Московской области и пройдет на стадионе «Метеор».

Это будет двенадцатый матч летнего сезона проекта «Выходи во двор». В состав звездной команды войдут: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Евгений Алдонин и Александр Филимонов на позиции голкипера.

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Отмечается, что 2 сентября Балашиха отметит День города. В этот день в округе пройдет финал соревнований за кубок губернатора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион достроит 13 крупных спортивных объектов в 2023 году.

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