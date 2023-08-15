Подмосковье 15 августа 2023, 14:19 Звезды футбола сыграют с любительскими командами в Домодедове и Красногорске в выходные Unsplash

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Еще два матча «Легенд футбола» пройдут в Подмосковье в ближайшие выходные. Звездная сборная встретится с любительскими командами в Домодедове и Красногорске.

Как рассказали Минспорте Подмосковья, матч в Домодедове станет девятым в этом сезоне, он пройдет на стадионе «Авиатор». В Красногорске игра состоится на территории образовательного центра «Вершина» в деревне Путилково.

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В составе легенд футбола выступят Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов и Евгений Алдонин.

Перед играми спортсмены организуют открытую тренировку и мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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