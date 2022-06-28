Звезды футбола проведут матч с жителями Балашихи 2 июля

Пятый матч проекта губернатора «Выходи во двор» пройдет в Балашихе 2 июля. Там именитые футболисты проведут тренировки и мастер-классы, а затем — сразятся с командой местных жителей.

В составе звездной команды будут Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин и Дмитрий Хлестов. Главным тренером выступит Валерий Гладилин. На мероприятии футболисты встретятся с воспитанниками спортивной школы округа и сборной местных жителей.

Праздник спорта начнется с общей тренировки. Звезды проведут мастер-классы и мини-игры для юных футболистов. Кульминацией мероприятия станет матч между командой профессионалов и сборной жителей Балашихи. Комментировать событие будут журналист Олег Жлобов и телеведущий Виктор Гусев. Участников ждут на стадионе «Орион» в 10:00.