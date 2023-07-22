Подмосковье 22 июля 2023, 22:35 Звезды футбола одержали победу в матче против любителей из Щелкова пресс-служба администрации г.о. Щелково

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Восьмой матч летнего сезона проекта «Выходи во двор» состоялся в Щелкове, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. В напряженной борьбе команда «Легенды футбола» одолела местную любительскую сборную со счетом 7:6.

«Для любительских команд Московской области и болельщиков каждая встреча с „Легендами футбола“ — это большое событие. Благодаря участию в проекте именитых спортсменов мы видим рост интереса к футболу и спорту в целом. Люди с большим удовольствием приходят на спортивные площадки тренироваться, соревноваться и болеть», — рассказал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

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Звездный коллектив на поле представили Егор Титов, Андрей Каряка, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Олег Корнаухов, Александр Филимонов, Роман Павлюченко и капитан команды Дмитрий Аленичев. Тренирует известных спортсменов Валерий Гладилин. Комментировали встречу депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.

«Мы уже второй год участвуем в проекте и видим радость детей и взрослых. Наша главная задача — поделиться опытом с молодым поколением. Мы уже проехали многие города Подмосковья, в Щелково впервые. Хотелось бы, чтобы кто-то из детей посвятил свою жизнь футболу и играл в наших ведущих клубах», — поделился Аленичев.

К концу матча команды подошли с равным счетом — 6:6, но за пять секунд до финального свистка исход встречи определил точный удар Егора Титова в ворота сборной Щелкова, который получил приз зрительских симпатий по итогам голосования зрителей. Наиболее ярким игроком любительского коллектива признали Алексея Левичева.

Также по традиции легендарные спортсмены провели для юных игроков мастер-класс. Все желающие могли присоединиться к открытой тренировке под руководством квалифицированных тренеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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