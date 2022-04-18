«Единство духа и веры». Звезды эстрады поддержали военных и их семьи в Наро-Фоминске

Концерт в поддержку российских военных состоялся в Наро-Фоминске. На сцену вышли Олег Газманов, Денис Майданов, Григорий Лепс. Все началось с минуты молчания в память о погибших во время спецоперации на Украине.

Звезды эстрады исполнили песни для военнослужащих Наро-Фоминского гарнизона и их семей. Зрителями стали свыше 800 человек.

В такое непростое время все мы должны быть вместе и помогать нашим военнослужащим, а особенно их семьям — они очень нуждаются в поддержке. Как говорится, все для фронта, все для победы Олег Газманов.

Концерт состоялся при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ранее в поддержку российских военных выступили Николай Басков и Полина Гагарина. Они вышли на сцену в Кубинке.

«Сегодняшнее мероприятие в поддержку наших российских бойцов, членов их семей, врачей. Моя профессия — радовать людей, этим я и занимаюсь. Я надеюсь, что наш концерт всем понравился, зрители остались довольны и ушли с хорошими эмоциями, немножечко улыбнулись, расслабились. Сейчас это необходимо как никогда», — поделился Григорий Лепс.

Заслуженный артист России Денис Майданов не в первый раз принял участие в благотворительном концерте.

Сегодня для меня большая честь и большая радость поддержать военнослужащих и их семьи. В зале потрясающее единство духа, единство веры в то, что мы делаем. И самое главное — вера в наши Вооруженные силы Денис Майданов.

По его словам, важно поддерживать моральный дух и настрой граждан.

«Так что наше дело правое, победа будет за нами», — добавил Майданов.

Ранее, 19 марта, в Доме правительства Подмосковья провели благотворительный концерт для беженцев из Донбасса.