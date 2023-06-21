Подмосковье 21 июня 2023, 00:30 Детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни» прошел в Наро-Фоминске Анна Тюрюмина

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Детский инклюзивный спортивный фестиваль «Футбол — школа жизни» впервые прошел в Подмосковье. Мероприятие состоялось в Наро-Фоминске, участие в нем приняли около 300 детей из Москвы, Московской и Калужской области, а также звезды футбола и шоу-бизнеса.

Экс-защитник подмосковных клубов «Сатурн» из Раменского и «Химки» Эдуард Мор провел для участников фестиваля викторину на знание футбола. Бывший игрок московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников продемонстрировал детям мастер-класс. Судил игры соревнований главный тренер медиафутбольного клуба Goats Дмитрий Градиленко.

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«Очень хорошо помню себя в этом возрасте. Тогда мне хотелось, чтобы к нам на тренировку приходили звезды футбола. Поэтому теперь не могу упустить такую возможность порадовать ребят и передать им свои знания, в чём-то помочь или просто замотивировать», — рассказал Сенников.

Матчи фестиваля проходили в трех возрастных группах. За победу боролись воспитанники спортивных школ, команды семейных центров помощи и интернатов. Мероприятие создано для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят поддерживали врачи, деятели культуры, музыканты и спортсмены.

Также на сцене выступили экс-участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов и певец Михаил Гребенщиков. Кроме творческой программы, артисты организовали танцевальные флешмобы.

«Идею провести его именно здесь поддержали Министерство спорта Московской области и администрация Наро-Фоминского городского округа. И действительно всё получилось: масштабно, ярко, интересно!» — отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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