Звездный Городок признали самым космическим населенным пунктом в РФ

Подмосковный поселок Звездный, который называют Звездным Городком, является самым космическим населенным пунктом России по количеству улиц, микрорайонов и переулков, названных в честь покорителей космоса. Об этом сообщил «Тинькофф-журнал».

В Звездном Городке даже микрорайоны называются Мир, Комета, Взлетный, Биокосмос, Виток-1, Виток-2 и Виток-3. Чаще всего названия улиц, переулков и поселков на российской карте связаны с именем Юрия Гагарина, а также Валентины Терешковой, Владимира Комарова, Алексея Леонова и Германа Титова. Часто встречаются микрорайоны с названиями Спутник и Космос, улицы Звездная и Лунная.

В рейтинге регионов по количеству космонавтов Московская область заняла вторую строчку. За всю историю в космосе побывали 568 человек, из них 10 родились в Подмосковье. Больше всего советских и российских космонавтов — из Москвы: в столице родились 15 человек. Третью строчку поделили Санкт-Петербург, Иркутская и Самарская области — в каждом регионе родились по четыре космонавта.

Минобороны РФ в преддверии празднования 60-летия первого полета человека в космос ранее опубликовало документы из личных дел космонавтов. Показали в том числе и зачетную книжку Юрия Гагарина.