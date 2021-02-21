Звездный Городок преобразился и приготовился к 60-летию полета Гагарина в космос

Обустроенные пешеходные дорожки и зоны отдыха, приведенные в порядок придомовые территории и благоустройство Леонежского озера — все это последние положительные изменения в Звездном Городке. Местные жители рады, что их город начал преображаться.

«Колоссальные изменения произошли. И очень много хороших отзывов от жителей, членов моей семьи. Как от старшего поколения, которое глубоко в советские времена уходит, так и моему ребенку все нравится», — поделилась впечатлениями местная жительница Екатерина Лисицина.

В 2021 году Звездный Городок готовится к торжествам, посвященным 60-летию первого полета человека в космос. Но несмотря на это, работы по реализации строительных планов продолжатся. По просьбе космонавтов, в населенном пункте капитально отремонтируют дорогу, которая идет через храм, от третьего до 10-го КПП.

Кроме того, продолжается программа комплексного благоустройства Звездного Городка. В 2021 году населенный пункт получил 20 гектаров территории первого озера и лесопарка. Местные власти планируют их благоустроить. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, освещение. Уже открылся спортивный центр «Галактика».

«Будем официально открывать наш скейт-парк. У нас запланировано очень много мероприятий. Будет интересно», — поделился планами глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

По итогам 2020 года Звездный Городок показал самую высокую динамику развития среди закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Московской области. Благодаря первому месту муниципалитет получил дополнительные средства — 50 миллионов рублей. Из местного бюджета они пойдут на ремонт инфраструктуры, социальных учреждений и многоквартирных домов.

«Видно, как ведется работа. Эта работа ведется и благодаря главе, и благодаря депутатам партии „Единая Россия“, которые очень ответственно подходят к любому вопросу, к любому жителю. Мы видим, как благоустраивается территория. Да, здесь есть вопросы, потому что много федеральной земли. Но даже эти вопросы получается решать», — сказала депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая.

Баришевский представил программу праздничных мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос. Для местных жителей и гостей подготовили множество культурных, спортивных и экологических состязаний. Все праздничные программы одобрили ветераны космонавтики.