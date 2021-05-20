Звездный Городок преображается. За год там благоустроили зоны отдыха и дворы

Глава Звездного Городка Евгений Баришевский подвел итоги 2020 года и поделился планами на будущее. В округе уже благоустроили зоны отдыха и привели в порядок дворы, вскоре займутся обустройством озер.

Жители Звездного Городка не один год ждали реальных перемен, ощутимых и видимых преобразований. Практически каждый из них стал частью этих перемен. Прежде чем принимать решения по тому или иному вопросу, власти обсуждают разные варианты с жителями.

«Народ, жители все это видят. Правильно оценивают. Правильно понимают. И гордятся тем, что у нас есть такой глава администрации. Мы очень довольны, рады, и мы это приветствуем», — сказал Дмитрий Фоменко, почетный гражданин Звездного Городка.

За прошлый год обустроили зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, привели в порядок придомовые территории, а также начали благоустраивать Леонежское озеро. И это только малая часть того, что было сделано.

«Изменения большие, но нельзя сказать, что это на 100%, что хотелось видеть. Но огромные изменения. Для меня лично, это здорово, это хорошо. Конечно, хотелось бы почистить озера, почистить лес. Это было бы вообще замечательно для жителей. А так, на сегодняшний день изменения существенные», — отметила Марьяна Симакова, жительница Звездного Городка.

На первом озере работы по благоустройству уже начались. А очистку озер возможно будет реализовать в 2022 году после разработки проектной документации. Но речь в отчете шла не только о том, что уже сделано, но и о планах на будущее. Начиная с экономики, образования и медицины, заканчивая культурой и развитием спорта. По итогам 2020 года Звездный Городок показал самую высокую динамику развития среди ЗАТО Московской области.

«И, конечно, сейчас, не снижая темпов, особенно в год 60-летия полета в космос, в наш год, мы наращиваем обороты для того, что бы подтвердить этот высокий статус», — сказал Евгений Баришевский, глава городского округа Звездный Городок (ЗАТО).

Глава округа отметил работу системы ЦУР и порталов «Инцидент» и «Добродел». Личные встречи и общение с людьми, по мнению Евгения Баришевского, это ключевой момент. Это позволяет видеть, где именно нужны изменения.

«Я вижу, общаясь с горожанами, что оценка положительная. Действительно, в округе сделано очень многое. И по части благоустройства, и по всем остальным сферам работа налажена. Наша задача — темп не сбавлять», — уточнил Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области.

По словам Баришевского, сегодняшнее мероприятие только подводит предварительную, но важную черту, обсуждения программы развития Звездного Городка. Вопросы и предложения жителей актуальны 24 часа в сутки. А озвученные цели и задачи будут обсуждаться и корректироваться по наказам жителей.