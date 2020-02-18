Звездный городок получил 36 га земли в собственность. Теперь жителям будет проще регистрировать свою недвижимость

В собственность Звездного городка передали 36 гектаров федеральной земли. Раньше люди не могли оформить там свою недвижимость. Сейчас процесс передачи земли муниципалитету завершен, и жители смогут зарегистрировать свои имущественные права. А администрация поможет им, чтобы они успели оформить недвижимость по «дачной амнистии» с минимальным пакетом документов.

Участок в шесть соток Сергей Федяченко получил 30 лет назад. Выстроил дом, баню, беседку. На своей даче вместе с семьей проводит все лето. Здесь все создано своими руками, рассказывает хозяин.

«Когда мы возьмем в аренду эту землю, у нас есть возможность потом легализировать эти здания, сооружения. Сейчас мы не можем их поставить на кадастровый учет, потому что нет земли. И это следующий этап», — рассказал Серей Федяченко.

В 70-е годы земельные участки на территории Звездного городка предоставили специалистам, которые готовили космонавтов, и работникам городского хозяйства за заслуги в развитии космонавтики. Со временем тут появились садоводческие некоммерческие товарищества, люди построили дома и дачи. На территории их четыре — «Виток-1», 2, 3 и «Комета», — это более 300 домовладений.

Источник фото: телеканал «360»

Однако земля находилась в федеральной собственности, поэтому люди не могли оформить недвижимость. Чтобы привести все в соответствие, была инициирована передача в муниципальную собственность. Но процедуру приостановили из-за преобразования ЗАТО в городской округ. В последний год благодаря активным усилиям власти удалось ускорить процесс, чтобы несколько сотен человек получили возможность оформить свое имущество.

«Этот вопрос образовался, когда воинская часть 26266 была преобразован в Центр подготовки космонавтов и Звездный городок. Это началось с января 2010 года. Благодаря усилиям правительства Московской области, мы сейчас получили эту землю, чтобы с садоводческими некоммерческими товариществами можно было заключить все необходимые договоры», —отметил глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Министерство имущественных отношений Подмосковья вместе с Росимуществом, корпорацией Роскосмос, Центром подготовки космонавтов имени Гагарина и администрацией городского округа Звездный городок завершило передачу. 36 гектаров федеральной земли перешли муниципалитету. Благодаря проделанной работе жители 300 домовладений смогут зарегистрировать права на свои земли и дома.

«Но это только начало пути для садоводческих некоммерческих товариществ Звездного городка. Потому что из муниципальной собственности они будут сейчас проводить соответствующее межевание и кадастровые работы. А дальше будут уже первичные предоставления земли в аренду жителям садоводческих некоммерческих товариществ», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Источник фото: телеканал «360»

При этом администрация Звездного городка поможет жителям оформить недвижимость по «дачной амнистии» с минимальным пакетом документов.